«Локомотив-Кубань» в гостях переиграл «Астану»

«Локомотив-Кубань» в гостях переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 98:67.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джейлен Бэрфорд и Девон Акун-Перселл, набравшие по 17 очков. В составе «Астаны» 22 очка набрал Маркелл Джонсон.

«Локомотив-Кубань» по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял шестое место, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений. «Астана» с 4 победами и 18 поражениями стала 11-й по итогам первого этапа регулярного сезона.

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«Астана» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:98 (20:30, 15:25, 16:25, 16:18)

20 января. Астана. «СК Велотрек».