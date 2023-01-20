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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:50

«Локомотив-Кубань» в гостях переиграл «Астану»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» в гостях переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 98:67.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джейлен Бэрфорд и Девон Акун-Перселл, набравшие по 17 очков. В составе «Астаны» 22 очка набрал Маркелл Джонсон.

«Локомотив-Кубань» по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял шестое место, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений. «Астана» с 4 победами и 18 поражениями стала 11-й по итогам первого этапа регулярного сезона.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:98 (20:30, 15:25, 16:25, 16:18)

20 января. Астана. «СК Велотрек».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2022-2023/
БК Астана
БК Локомотив-Кубань
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