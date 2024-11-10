«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» с разницей +34

Сегодня, 15:44
«Локомотив-Кубань» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» — 93:59.
Команда из Казахстана потерпела 13-е поражение подряд со старта регулярного чемпионата.
Краснодарцы прервали 3-матчевую безвыигрышную серию.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 59:93 (15:13, 13:32, 19:20, 12:28)
«Астана»: Утоми (15 + 5 подборов), Щербак (12), Походяев (10 + 5 подборов).
«Локомотив-Кубань»: Ищенко (15 + 6 перехватов), Миллер (12), Узинский (11 + 6 подборов).
10 ноября. Астана. «СК Велотрек».