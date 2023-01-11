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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:44

«Астана» переиграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Астана» в домашнем матче одержала победу над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:48.

Самым результативным в составе хозяев стал Рустам Мурзагалиев — 14 очков. За «Минск» больше всех набрал Зак Смит — 12 очков.

«Астана» одержала четвертую победу в сезоне и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице. «Минск» с 1-й победой в сезоне идет на последней, 12-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — МИНСК (Минск) — 77:48 (20:13, 18:5, 16:18, 23:12)

11 января. Астана. «СК Велотрек».

БК Астана
БК Минск
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