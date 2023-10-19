«Астана» одержала победу над «Пари НН»

«Астана» на выезде обыграла «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:73.

Самым результативным игроком встречи стал Джонсон Маркелл, выступающий за казахстанскую команду, — на его счету 24 очка. У хозяев больше всего очков набрал Кози Гленн (18).

После этой игры команда из Нижнего Новгорода идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 7 очков за 4 игры. Клуб из Астаны располагается на 8-й позиции (3 очка в двух встречах).

«Пари НН» 22 октября сыграет против «Енисея». «Астана» 25-го числа встретится с «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» — «Астана» — 73:78 (23:20, 18:21, 19:15, 13:22)

19 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».