«Парма» разгромила «Астану»

«Парма» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромила «Астану» со счетом 87:56.

Пермяки (18 побед и 24 поражения) занимают шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, казахстанская команда (2 победы и 40 поражений) — на последней, 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Парма» (Пермь) — 56:87 (21:20, 11:26, 10:22, 14:19)

«Астана»: Старкс (10 + 5 подборов).

«Парма»: Уиттакер (15 + 8 передач + 7 подборов), Нэвелс (15), Хэмм (14 + 13 подборов), Руженцев (13 + 6 подборов), Тучков (11).

5 апреля. Астана. «СК Велотрек».