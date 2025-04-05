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Единая лига ВТБ

5 апреля, 14:45

«Парма» разгромила «Астану»

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«Парма» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромила «Астану» со счетом 87:56.

Пермяки (18 побед и 24 поражения) занимают шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, казахстанская команда (2 победы и 40 поражений) — на последней, 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Парма» (Пермь) — 56:87 (21:20, 11:26, 10:22, 14:19)

«Астана»: Старкс (10 + 5 подборов).

«Парма»: Уиттакер (15 + 8 передач + 7 подборов), Нэвелс (15), Хэмм (14 + 13 подборов), Руженцев (13 + 6 подборов), Тучков (11).

5 апреля. Астана. «СК Велотрек».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
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БК Астана
БК Парма (Пермь)
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