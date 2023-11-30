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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:03

«Руна» в овертайме обыграла «Астану»

Руслан Минаев
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«Руна» обыграла «Астану» в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:90.

Самым результативным игроком встречи стал Карвел Андерсон («Астана») — 25 очков.

«Руна» прервала серию из 4 поражений подряд и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата — 7 побед после 13 игр.

«Астана» располагается на 9-й строчке — 6 побед и 7 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Руна» (Москва) — 90:93 ОТ (21:13, 26:19, 14:27, 21:23, 8:11)

А: Андерсон (25), Хэмм (21+12 подборов), Канкел (20)

Р: Хилл (23+6+7), Иванович (18+7 передач), Походяев (16+7 подборов)

30 ноября. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
БК Руна
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