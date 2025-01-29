«Астана» обыграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений

«Астана» дома победила» «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник астанинцев Григорий Мотовилов, набравший 23 очка. «Астана» одержала первую победу в сезоне-2024/25 после 27 поражений. Команда остается на последнем месте в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на предпоследней, 11-й позиции. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат «Астана» — «Самара» — 75:67 (16:24, 24:15, 17:15, 18:13) А: Мотовилов (23 очка), Утоми (13), Мурзагалиев (11) С: Голдырев (19), Карданахишвили (14), Пынько (13) 29 января. Астана. «СК Велотрек».