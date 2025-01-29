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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:46

«Астана» обыграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Астана» дома победила» «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник астанинцев Григорий Мотовилов, набравший 23 очка.

«Астана» одержала первую победу в сезоне-2024/25 после 27 поражений. Команда остается на последнем месте в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на предпоследней, 11-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Самара» — 75:67 (16:24, 24:15, 17:15, 18:13)

А: Мотовилов (23 очка), Утоми (13), Мурзагалиев (11)

С: Голдырев (19), Карданахишвили (14), Пынько (13)

29 января. Астана. «СК Велотрек».

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