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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:46

«Автодор» обыграл «Пари НН». Хэммондс набрал 25 очков

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«Автодор» на выезде переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:65.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Рэйшон Хэммондс, набравший 25 очков.

У хозяев самым результативным стал форвард Александр Чадов (23).

«Пари НН» занимает шестое место в группе Б, одержав 13 побед. «Автодор» идет третьим с 19 победами.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Автодор» (Саратов) — 65:81 (21:17, 14:21, 15:22, 15:21)

14 апреля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный»

Баскетбол
БК Автодор
БК Нижний Новгород
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