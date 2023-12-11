УНИКС разгромил «Астану»

Сегодня, 18:41
УНИКС на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:75.
Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич («УНИКС») — 24 очка.
УНИКС одержал 11-ю победу после 15 матчей регулярки и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
«Астана» занимает 10-е место в таблице — 8 побед и 8 поражений.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — УНИКС (Казань) — 75:97 (10:20, 22:27, 22:29, 21:21)
А: Хэмм (15), Андерсон (14), Дэвис (13)
У: Дмитриевич (24+7+7), Грин (22), Рэйнольдс (20+8 подборов)
11 декабря. Астана. «СК Велотрек».