УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 19:44
УНИКС на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:38.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Маркос Найт, набравший 21 очко.
УНИКС занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ после 17 матчей. «Астана» потерпела 17-е поражение в 17 встречах и продолжает замыкать турнирную таблицу.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — УНИКС (Казань) — 38:91 (12:26, 6:13, 10:30, 10:22)
А: Мурзагалиев (9 очков), Смит (9), Абашидзе (6)
У: Найт (21), Бако (14), Беленицкий (13)
4 декабря. Астана. «СК Велотрек»