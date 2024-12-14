«Уралмаш» на выезде обыграл «Астану»

«Уралмаш» победил «Астану» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:62.

Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из екатеринбургской команды, набравший 19 очков.

«Уралмаш» с 9 победами при 10 поражениях занимает шестое место в турнирной таблице. «Астана» идет на последней строчке. Команда не выиграла ни один матч в сезоне.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 62:80 (7:22, 20:21, 22:23, 13:14)

14 декабря. Астана. «СК Велотрек».