Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:24

«Зенит» обыграл «Астану» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Зенит» на выезде обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:75.

Самым результативным игроком в составе питерского клуба стал Томас Эртель, который набрал 23 очка и отдал 13 результативных передач.

В составе «Астаны» самым результативным стал Даниил Аксенов, набравший 19 очков.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Астана» располагается на 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:93 (15:30, 18:16, 22:23, 20:24)

7 января. Астана. «СК Велотрек»

БК Астана
БК Зенит
0
Читайте также
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
В WADA заявили об ожидании от России более $1 млн в качестве ежегодного взноса
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Анзулович — о поражении от ЦСКА: «Игроки «Енисея» старались только в первые 25 минут»