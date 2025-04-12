«Зенит» на выезде разгромил «Астану»

12 апреля, 14:39
«Зенит» обыграл «Астану» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:67.
Самым результативным игроком встречи стал Ти Джей Старкс из казахстанского клуба, набравший 26 очков. У питерцев лучшую результативность продемонстрировал форвард Винс Хантер (19).
«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/25. Команда одержала 39 побед при пяти поражениях. «Астана» заняла последнее место, выиграв только два матча в сезоне.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:101 (16:20, 24:23, 9:32, 18:26)
Астана: Старкс (26), Симонов (7), Майдекин (6)
Зенит: Хантер (19), Карасев (9), Пойтресс (8)
12 апреля. Астана. «СК Велотрек».