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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:29

Жбанов: «УНИКС приложит все силы, чтобы пробиться в финал Единой лиги ВТБ»

Мария Гусева
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Атакующий защитник УНИКСа Георгий Жбанов поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Серия дошла до седьмого матча. За предыдущие встречи мы изучили соперника, а также уделили внимание исправлению собственных ошибок, — цитирует пресс-служба клуба Жбанова. — Наша подготовка к решающей игре проходила в штатном режиме. Мы подходим к ней в хорошем настроении, с уверенностью в своих силах. С нетерпением ждем наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла». Не сомневаюсь, это будет яркий, незабываемый матч! Мы приложим все силы, чтобы пробиться в финал чемпионата».

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Первым финалистом Единой лиги ВТБ стал «Локомотив-Кубань», который в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии (103:100).

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-uniks-vs-zenit-igra-7
БК Зенит
БК УНИКС
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