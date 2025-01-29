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Сегодня, 08:15

Аврамович получил всего один голос в категории «Лучший легионер Лиги ВТБ»

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Лучший обороняющийся игрок Олимпиады-2024 в Париже Алекса Аврамович получил всего один голос в категории «Лучший легионер Лиги ВТБ» в анонимном опросе генеральных менеджеров, который провел «СЭ».

По два голоса в этой престижной номинации получили сразу три игрока. Уехавший в Китай Маркелл Джонсон показывал невероятную статистику на старте сезона, Ксавьер Муна и Дуэйн Бэйкона с ходу стали лидерами «Зенита». По одному голосу кроме Аврамовича также получили американцы Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»), Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Маркос Найт, Джален Рейнольдс (оба — УНИКС) и Алекс Пойтресс («Зенит»). Еще один генменеджер не определился со своим выбором.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев. Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

Алекса Аврамович
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