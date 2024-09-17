Аврамович рассказал, какому навыку и у кого он хотел бы научиться

Лидер ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович в интервью «СЭ» поделился своими предпочтениями в баскетболе.

— Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

— Давление на мяч в защите и проход под кольцо, который я завершаю лэй-апом.

— Трехочковый или забить с фолом?

— Трехочковый.

— Отличная защита или данк?

— Отличная защита.

— Какое самое абсурдное правило в баскетболе?

— В целом мне не нравится, что в США и Европе разные трактовки ряда правил. Например, в Европе можно смахивать мяч с кольца. В трактовке правил НБА мяч, находящийся в воображаемом цилиндре над кольцом или на дужке, трогать нельзя. Вообще, было бы хорошо унифицировать этот момент.

— Какому навыку и у кого вы хотели бы научиться?

— Степбэк Джеймса Хардена. Пожалуй, всё.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Впервые с трудностями я столкнулся, когда переехал из Сербии в Италию (в 2016 году Алекса перешел в «Варезе». — Прим. «СЭ»). Мне было тяжело быть вдали от семьи, но постепенно привык к этому. Это была единственная трудность.