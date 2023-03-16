«Автодор» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» дома обыграл «Астану» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:70.

Самым результативным в составе саратовцев стал Раде Загорац — 26 очков, у казахстанской команды 26 очков набрал Маркелл Джонсон.

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице этапа проигравших (13 побед и 17 поражений), «Астана» идет на пятой строчке (5 побед и 24 поражения).

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 79:70 (23:11, 20:18, 18:27, 18:14)

16 марта. Саратов. «ДС Кристалл».