«Автодор» на своей площадке победил «Астану»

«Автодор» на своей площадке победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Саратова выиграла со счетом 94:72.

Самым результативным игроком на площадке стал Даниил Аксенов из «Астаны», на счету которого 21 очко.

В составе соперника больше всех очков набрал Райан Боутрайт (18), дабл-дабл сделал его партнер по команде Брэндон Гарретт (11 очков, 10 подборов).

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«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 94:72 (25:15, 22:15, 25:19, 22:23)

4 октября. Саратов. «ДС Кристалл».