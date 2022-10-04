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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:42

«Автодор» на своей площадке победил «Астану»

Иван Шитик
Корреспондент

«Автодор» на своей площадке победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Саратова выиграла со счетом 94:72.

Самым результативным игроком на площадке стал Даниил Аксенов из «Астаны», на счету которого 21 очко.

В составе соперника больше всех очков набрал Райан Боутрайт (18), дабл-дабл сделал его партнер по команде Брэндон Гарретт (11 очков, 10 подборов).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 94:72 (25:15, 22:15, 25:19, 22:23)

4 октября. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Астана
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