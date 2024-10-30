«Автодор» победил «Астану» в домашнем матче

Сегодня, 20:04
«Автодор» на своей площадке обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:81.
Больше всего очков в этой игре набрал Маркелл Джонсон, выступающий за казахстанский клуб — 24.
«Автодор» с 4 победами при семи поражениях занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» не выиграла ни одной встречи в этом сезоне и идет на последней строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 88:81 (17:18, 24:17, 23:17, 24:29)
30 октября. Саратов. «ДС Кристалл»