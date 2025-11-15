«БЕТСИТИ Парма» победила «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16:53
«БЕТСИТИ Парма» на выезде обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Лев Свинин — 18 очков. У хозяев 13 очков на счету защитника Малика Ньюмэна.
«БЕТСИТИ Парма» с 6 победами в 11 матчах занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Автодор» проиграл 9 матчей из 11 и располагается на 10-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — 67:75 (18:23, 14:23, 15:17, 20:12)
«Автодор»: Ньюмэн (13), Эдвардс (10 + 7 подборов), Клименко (10 + 6 подборов)
«БЕТСИТИ ПАРМА»: Свинин (18), Адамс (15), Фирсов (13 + 5 подборов)
15 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».