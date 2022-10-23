ЦСКА разгромил «Автодор», УНИКС победил «Локомотив-Кубань»

ЦСКА разгромил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:75.

В параллельной встрече УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 83:75.

УНИКС и ЦСКА — единственные команды, которые одержали 5 побед в 5 матчах нынешнего сезона. Армейцы лидируют в турнирной таблице благодаря тому, что опережают казанцев по дополнительным показателям.

«Автодор» занимает седьмое место, «Локомотив-Кубань» идет на восьмой строчке.

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«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 75:102 (16:23, 21:24, 20:31, 18:24)

23 октября. Саратов. «ДС Кристалл».

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 83:75 (24:20, 19:19, 21:27, 19:9)

23 октября. Казань. «Баскет-Холл»