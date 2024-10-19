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Сегодня, 18:10

«Автодор» победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» дома обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 64:52.

Лучшим игроком встречи стал защитник хозяев Калеб Агада, набравший 31 очко. В составе «Енисея» Тимофей Герасимов набрал 12 очков.

«Автодор» одержал 3 победы в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Енисей» находится на 11-й строчке с 2 победами.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 64:52 (17:17, 17:9, 20:15, 10:11)

19 октября. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Автодор
БК Енисей

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