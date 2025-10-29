Видео
Единая лига ВТБ. Новости
Единая лига ВТБ

29 октября, 19:52

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор»

Руслан Минаев

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:67.

У гостей самым результативным игроком стал Антон Квитковских — 17 очков. У хозяев 16 очков на счету Игоря Вольхина.

«Локомотив-Кубань» одержала 5 побед в 7 матчах и занимает 4-е место в таблице. «Автодор» — на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:91 (18:19, 17:25, 12:20, 20:27)

29 октября. Саратов. «ДС Кристалл»

Баскетбол
БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
