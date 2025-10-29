«Локомотив-Кубань» победил «Автодор»

29 октября, 19:52
«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:67.
У гостей самым результативным игроком стал Антон Квитковских — 17 очков. У хозяев 16 очков на счету Игоря Вольхина.
«Локомотив-Кубань» одержала 5 побед в 7 матчах и занимает 4-е место в таблице. «Автодор» — на 8-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:91 (18:19, 17:25, 12:20, 20:27)
29 октября. Саратов. «ДС Кристалл»