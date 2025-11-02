МБА нанес «Автодору» пятое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

МБА на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:75. Игра прошла на стадионе «Кристалл» в Саратове.

Больше всего очков в матче набрал баскетболист гостей Максим Барашков — 23. В составе хозяев самым результативным игроком стал Терренс Эдвардс с 19 очками.

«Автодор» проиграл пятый матч подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице. МБА находится на третьей строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 75:80 (18:28, 16:11, 15:17, 26:24)

«Автодор»: Эдвардс (19 + 5 подборов), Хэмилтон (17 + 5 подборов), Ньюмэн (14)

МБА: Барашков (23 + 7 подборов), Зайцев (20 + 8 передач), Зубков (17), Личутин (13)

2 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».