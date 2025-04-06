«Автодор» победил МБА

«Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл МБА.

Команда из Саратова (18 побед и 24 поражения) занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, москвичи (14 побед и 28 поражений) — на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 88:69 (26:15, 22:21, 20:21, 20:12)

«Автодор»: Кроуфорд (15 + 5 передач), Агада (15), Джонс (13 + 6 подборов), Кантер (13 + 5 подборов), Беслач (13).

МБА: Минченко (19 + 11 подборов), Касаткин (17 + 6 подборов), Барашков (10).

6 апреля. Саратов. «ДС Кристалл».