Единая лига ВТБ.
12 ноября, 20:28

«Пари НН» победил «Автодор» в двух овертаймах, Вашингтон сделал трипл-дабл с 41 очком

Руслан Минаев

«Пари НН» на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 106:103. Команды провели два овертайма.

У гостей больше всего очков набрал Айзея Вашингтон — 41, также на его счету 10 подборов и 11 результативных передач. У хозяев самым результативным игроком стал Малик Ньюмэн — 32 очка.

«Автодор» продлил серию поражений до семи матчей и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Пари НН» — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 103:106 2ОТ (14:21, 24:19, 19:18, 24:23, 22:25)

12 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».

  • Supreme77

    Для СЭ это слишком сложно. Да они вообще не в курсе о чём вы.

    12.11.2025

  • mr.objectivity

    Не просто 41 очко, а 41 + 10 подборов + 11 передач

    12.11.2025

    БК Автодор
    БК Нижний Новгород
