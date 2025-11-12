«Пари НН» победил «Автодор» в двух овертаймах, Вашингтон сделал трипл-дабл с 41 очком

«Пари НН» на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 106:103. Команды провели два овертайма.

У гостей больше всего очков набрал Айзея Вашингтон — 41, также на его счету 10 подборов и 11 результативных передач. У хозяев самым результативным игроком стал Малик Ньюмэн — 32 очка.

«Автодор» продлил серию поражений до семи матчей и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Пари НН» — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 103:106 2ОТ (14:21, 24:19, 19:18, 24:23, 22:25)

12 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».