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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:42

«Автодор» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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«Автодор» обыграл «Парму» в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:59. Встреча прошла в Саратове.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Минченко, набравший 16 очков. В составе «Пармы» отличился Райан Боутрайт — 12 очков.

«Автодор» занимает второе место в турнирной таблице группы Б Единой лиги ВТБ с процентом побед 47. «Парма» лидирует с процентом побед 50.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Парма-Пари» (Пермь) — 85:59 (26:24, 24:10, 14:16, 21:9)

25 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Парма (Пермь)
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