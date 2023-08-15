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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:11

«Автодор» заключил контракт с защитником Виналесом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» объявил о подписании контракта с пуэрториканским защитником Кайлом Виналесом. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

31-летний Виналес сезон-2022/23 начинал во французском «Нанси», а продолжил в польской «Легии». В чемпионате Польши он набирал 18,3 очка, сделал 6,0 передачи и 2,5 подбора в среднем. Летом Виналес защищал цвета «Индиос де Маягуэс» в чемпионате Пуэрто-Рико со средними показателями в 21,0 очка, 4,7 передачи и 3,1 подбора.

Ранее защитник играл за «СК Дерби», «Леткабелис» и «Калев». Выступая за последний клуб в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ, попадал в символическую пятерку тура и принимал участие в Матче всех звезд.

Источник: БК Автодор
баскетбол
БК Автодор
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