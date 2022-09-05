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Единая лига ВТБ

5 сентября, 13:04

«Автодор» подписал однолетний контракт с американским форвардом Гарреттом

Анна Горшкова
Корреспондент

«Автодор» подписал контракт с американским форвардом Брэндоном Гарреттом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано до конца сезона.

Сезон-2021/22 Гарретт провел в чемпионатах Венгрии и Греции. В составе «Керменда» набирал 16,8 очка, 7,4 подбора и 1,0 блок-шота. В декабре 2021 года Брэндон перешел в «Ираклис», показатели в команде — 13,0 очка, 7,9 подбора (4-й в лиге) и 1,1 перехвата в среднем за игру.

Гарретт выступал за клубы «Овьедо», «Хуаристи», «Кастелло», «Женева», «Тиндастолл», «Лузитания», «Бонкур», «Фрибург», «Керменд», «Ираклис». Он является обладателем Кубка Швейцарии-2017, Кубка Исландии-2018, Кубка лиги Швейцарии-2020, Суперкубка Швейцарии-2021.

Источник: https://vk.com/bcavtodor?w=wall-73956035_57922
БК Автодор
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