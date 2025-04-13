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Единая лига ВТБ

13 апреля, 16:35

«Автодор» обыграл «Самару»

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«Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ победил «Самару» — 84:69.

Саратовцы заняли шестое место в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф встретятся с УНИКСом.

Самарцы закончили турнир на предпоследней, 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 84:69 (20:18, 25:19, 21:15, 18:17)

«Автодор»: Чарльз (14 + 7 передач + 5 подборов), Джонс (14), Сычков (12), Халдеев (10 + 8 подборов), Кроуфорд (10).

«Самара»: Сопин (22 + 6 передач), Пивцайкин (15), Амосов (13 + 5 подбопов).

13 апреля. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Автодор
БК Самара
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