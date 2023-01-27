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Сегодня, 15:58

«Автодор» снова по ходу сезона сменил главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Бранислав Вичентич станет главным тренером «Автодора», сообщает сайт клуба.

Сербский специалист сменит на этом посту Дарко Руссо. В тренерский штаб команды также войдет Деян Парежанин, ранее работавший в БК «Астана».

В России Вичентич известен по выступлениям в качестве игрока за «Локомотив» (Минеральные воды) и казанский УНИКС, цвета которых он защищал в период с 2000 по 2002 год.

Тренерская карьера Бранислава Вичентича началась с молодежного состава «Црвены Звезды», откуда он получил повышение до помощника главного тренера основной команды.

Затем в разные годы он работал в сербских командах «Мега» и «Београд», боснийском «Радник Биелина», латвийском «Лиепаяс Лаувас», а также национальной сборной Бахрейна по баскетболу среди юношей до 16 и 18 лет.

Источник: https://avtodor.ru/branislav-vichentich-novyj-glavnyj-trener-avtodora/
БК Автодор
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