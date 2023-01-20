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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:55

УНИКС переиграл «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС переиграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 83:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. В составе «Автодора» 20 очков набрал Малик Ньюмэн.

УНИКС по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял второе место, одержав 20 побед и потерпев два поражения. «Автодор» с семью победами и 15 поражениями стал девятым.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 71:83 (20:27, 22:15, 11:18, 18:23)

20 января. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК УНИКС
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