«Зенит» победил «Автодор»

«Зенит» на выезде обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:64.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард питерцев Боян Дублевич — 16 очков.

«Зенит» одержал вторую победу подряд и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата — 6 побед в 10 матчах.

У «Автодора» прервалась серию из двух побед подряд. Саратовцы занимают предпоследнее, 13-е место — 3 победы и 7 поражений после 10 стартовых матчей сезона.

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«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:89 (17:28, 15:18, 15:22, 17:21)

А: Халдеев (15), Хэммондс (12)

З: Дублевич (16+7 подборов), Курич (15), Зубков, Карасев (по 14)

13 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».