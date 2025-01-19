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Сегодня, 17:53

«Зенит» победил «Автодор» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

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«Зенит» в гостевом матче Единой лиги ВТБ победил «Автодор» — 79:60.

Питерцы одержали 21-ю победу при пяти поражениях и находятся на третьем месте в регулярном чемпионате, у команды из Саратова — 16-е поражение при 10 победах и восьмая строчка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 60:79 (12:17, 20:22, 17:21, 11:19)

«Автодор»: Петенев (17), Агада (15 + 10 подборов + 6 передач).

«Зенит»: Фрэйзер (18 + 5 передач), Воронцевич (16 + 7 подборов).

19 января. Саратов. «ДС Кристалл»

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Автодор
БК Зенит
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