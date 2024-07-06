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Сегодня, 09:09

Баскетболист Антипов завершил игровую карьеру

Виктория Кравченко
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Российский форвард Павел Антипов объявил о прекращении карьеры. Причиной стала проблема колена.

32-летний баскетболист провел последний сезон-2022/23 в «Парме».

Антипов — воспитанник УНИКСа, за команду он провел пять сезонов. Также по ходу карьеры выступал за самарский ЦСК ВВС, «Спартак», «Зенит» , «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Парму» (2022/23).

Антипов является серебряным призером Еврокубка, двукратным обладателем Кубка России, серебряным призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.

БК УНИКС
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