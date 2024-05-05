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Сегодня, 01:44

Баскетболист ЦСКА Хэнлан: «Русские просто великолепны в хоккее»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА Оливье Хэнлан поделился впечатлением от уровня хоккея в России.

«Увлекаюсь ли я чем-то, кроме баскетбола? Я из Канады, поэтому в какой-то момент времени был достаточно близок к хоккею, знал некоторых игроков. Вообще, как только я пришел в ЦСКА, товарищи по команде много говорили со мной о хоккее. За время, которое нахожусь в России, я увидел, что здесь очень любят хоккей. Насколько я понимаю, уровень российского хоккея настолько высок, что можно назвать его спортом номер один в России. Русские просто великолепны в хоккее. Мне бы очень хотелось побывать на каком-нибудь матче. Пока, к сожалению, мне удалось только посмотреть несколько игр по телевизору», — приводит слова Хэнлана Legalbet.

Хэнлан перешел в ЦСКА в марте 2023 года из итальянской «Варезе». 31-летний канадец провел 11 матчей, в которых набрал 107 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanadskij-basketbolist-tcska-henlan-russkie-ochen/
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