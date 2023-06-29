Баскетболист Давидовац прокомментировал уход из ЦСКА

Форвард Деян Давидовац прокомментировал уход из баскетбольного ЦСКА. Он заявил, что был приятно удивлен тем, как хорошо прошел его год в команде.

«Я впервые оказался в команде из другой страны, и поначалу это было сложно. Но мне помогли все вокруг, хочу поблагодарить каждого из ЦСКА и болельщиков за поддержку. Помогло и то, что русский и сербский народы очень близки во всех смыслах. Может быть, итоговый результат получился не таким, как нам всем хотелось, зато получилось завести добрые связи, создать дружеские отношения. Потому год получился потрясающим, это стало для меня сюрпризом. Хочу пожелать всем в ЦСКА удачи!» — передает слова игрока пресс-служба армейцев.

Давидовац перешел в ЦСКА минувшим летом. В составе красно-синих он сыграл 47 матчей, средние показатели составили 7,1 очка, 3,6 подбора, 1,0 передачи, 0,9 перехвата, 0,3 блок-шота.