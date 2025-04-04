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4 апреля, 00:15

Швед — о матче с МБА-МАИ: «На «Зенит» у всех особый настрой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед в матче против МБА-МАИ.
Фото Единая лига ВТБ
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Лидер «Зенита» Алексей Швед в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча с МБА-МАИ (88:84, 2 ОТ).

Российский защитник набрал 22 очка, 7 передач и 21 балл за эффективность.

— Вы провели самый результативный матч после возвращения в Россию. Можно сказать, что постепенно набираете оптимальные кондиции?

— В принципе я уже в форме. Последние матчи провел на достаточно неплохом уровне. В целом у нас хорошо двигается мяч, все ребята способны набирать много очков. В матче с МБА это получилось у меня. Соперники давали много открытых «трех». Почувствовал игру и попал с хорошим процентом. Доволен, что выиграли, но надеялись, что будет полегче.

— Тяжело играть после таких упорных матчей, как с ЦСКА?

— Да. На ЦСКА другой настрой. Но ребята из МБА вышли и показали, что могут тоже достойно биться. Провели отличный матч. Василий Карасев подготовил своих ребят, они не боялись нас, играли на встречных курсах. Молодцы.

— «Зенит» практически обеспечил себе первое место в регулярке. Рады, что удалось избежать встречи с ЦСКА и УНИКСом до финала?

— Мы еще не выиграли регулярку. Впереди еще три игры. С МБА тоже все думали, что будет легко. Но у всех особый настрой на нас, все хотят выиграть у фаворита. Просто настраиваемся на следующий матч. Затем еще будет плей-ин, так что мы узнаем последними, кто нам достанется в первом раунде.

До конца регулярки «Зениту» осталось сыграть с «Уралмашем», «Пармой» и «Астаной». Сине-бело-голубые могут уступить преимущество своей площадки на всех раундах плей-офф только в случае двух поражений.

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БК Зенит
Алексей Швед
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