Баскетболиста системы ЦСКА Ершова избили в ночном клубе

4 ноября, 19:36
Форвард «ЦСКА-Юниора» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Отмечается, что 18-летний спортсмен находится в центральной районной больнице города Раменское в тяжелом состоянии.
«Представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами.
Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в заявлении ЦСКА.
Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.
fell62
а как же спортивный режим ?
05.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну и нечего по борделям шататься
04.11.2025
Saiga-спринтер
Что делать 18-летнему юниору в ночном клубе во время баскетбольного сезона? Как и трусливый полу-баскетболист, наверняка, отхватил по делу.
04.11.2025
Mel_Alex_SPB
Жаль парня, но зачем он туда пошёл?
04.11.2025