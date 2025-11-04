Баскетболиста системы ЦСКА Ершова избили в ночном клубе

Форвард «ЦСКА-Юниора» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Отмечается, что 18-летний спортсмен находится в центральной районной больнице города Раменское в тяжелом состоянии.

«Представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами.

Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в заявлении ЦСКА.

Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.