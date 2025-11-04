Видео
4 ноября, 19:36

Баскетболиста системы ЦСКА Ершова избили в ночном клубе

Алина Савинова

Форвард «ЦСКА-Юниора» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Отмечается, что 18-летний спортсмен находится в центральной районной больнице города Раменское в тяжелом состоянии.

«Представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами.
Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в заявлении ЦСКА.

Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.

Владимир Ершов.«Сейчас его состояние средней тяжести». 18-летнего баскетболиста избили в ночном клубе, диагноз — перелом основания черепа

Источник: https://t.me/cskabasket/18859
4

  • fell62

    а как же спортивный режим ?

    05.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну и нечего по борделям шататься

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Что делать 18-летнему юниору в ночном клубе во время баскетбольного сезона? Как и трусливый полу-баскетболист, наверняка, отхватил по делу.

    04.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Жаль парня, но зачем он туда пошёл?

    04.11.2025

