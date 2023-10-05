Баскетболисту Писклову разбили машину, подаренную за серебро на Олимпиаде-2020

Форварду «Уралмаша» Кириллу Писклову разбили стекло на BMW X3 и вытащили из автомобиля музыкальную колонку, сообщает РИА «Новости».

«Заявление о хищении имущества из автомобиля поступило в отдел полиции №11 Железнодорожного района. В настоящее время по факту инцидента сотрудники территориального ОВД проводят проверку. Личность гражданина, причастного к происшествию, устанавливается», — приводит РИА заявление пресс-группы городского УМВД.

Баскетболист рассказал порталу E1.RU, что этот автомобиль он получил в подарок от государства за серебро на Олимпиаде, проходившей в Токио в 2021 году. Также он сказал, что этот инцидент произошел после победы «Уралмаша» над «Зенитом» (75:70) в матче Единой лиги ВТБ.

27-летний Писклов — серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио в составе российской баскетбольной команды 3х3.