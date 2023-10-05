Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:26

Баскетболисту Писклову разбили машину, подаренную за серебро на Олимпиаде-2020

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Писклов (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Форварду «Уралмаша» Кириллу Писклову разбили стекло на BMW X3 и вытащили из автомобиля музыкальную колонку, сообщает РИА «Новости».

«Заявление о хищении имущества из автомобиля поступило в отдел полиции №11 Железнодорожного района. В настоящее время по факту инцидента сотрудники территориального ОВД проводят проверку. Личность гражданина, причастного к происшествию, устанавливается», — приводит РИА заявление пресс-группы городского УМВД.

Баскетболист рассказал порталу E1.RU, что этот автомобиль он получил в подарок от государства за серебро на Олимпиаде, проходившей в Токио в 2021 году. Также он сказал, что этот инцидент произошел после победы «Уралмаша» над «Зенитом» (75:70) в матче Единой лиги ВТБ.

27-летний Писклов — серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио в составе российской баскетбольной команды 3х3.

Радость баскетболистов &laquo;Уралмаша&raquo; после победы над &laquo;Зенитом&raquo;. «Уралмаш» обыграл «Зенит» в дебютном матче Лиги ВТБ. Сенсация старта сезона

Источник: РИА Новости
Баскетбол
БК Уралмаш
Сборная России по баскетболу
1
0
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах на трех континентах
СКА подписал с голкипером Серебряковым четырехлетний контракт
Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной
My?l Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли
На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч Единой лиги ВТБ «Пари НН» — УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов