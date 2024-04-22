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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:15

Баскетболисты Лиги ВТБ признали Рэтан-Мэйса лучшим игроком регулярки-2023/24, вторым стал Димитриевич

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Ксавьер Рэтан-Мэйс.
Фото БК «Енисей»
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан канадский легионер «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс.

29-летний защитник помог клубу из Красноярска досрочно обеспечить себе место в плей-офф, стал лучшим снайпером (26,7 очка в среднем за игру) и вторым по эффективности (25,4, больше только у Октавиуса Эллиса), а также побил рекорд американца Кита Лэнгфорда по набранным очкам за один сезон (941, у экс-защитника УНИКСа было 851 очко в сезоне-2015/16).

На 38 баллов от Рэтан-Мэйса отстал Ненад Димитриевич, великолепно отыгравший вторую часть регулярки. В победном матче с ЦСКА разыгрывающий набрал 40 очков, обновив рекорд карьеры, и помог своей команде выиграть чемпионат (казанцы будут иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф). Димитриевич стал третьим в списке снайперов (19,0), третьим по передачам (6,6 ) и третьим по эффективности (23,9).

Ксавьер Рэтан-Мэйс. Рэтан-Мэйс Первый! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2023/24

Топ-3 замкнул форвард «Пармы» Би Джей Джонсон, ставший вторым по результативности (19,1) и вошедший в топ-10 по эффективности (18,7).

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды Единой лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
Кит Лэнгфорд
Ненад Димитриевич
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