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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:57

Базаревич: «К сожалению, появились заболевшие — видимо, в команде какой-то вирус»

Алина Савинова
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич рассказал, с какими трудностями столкнулась команда в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы готовимся к игре — и готовимся к тому, чтобы проявить свои лучшие качества. И сделать все, чтобы одержать победу.

У нас есть трудности: мы попали в тяжелую ситуацию с большим количеством матчей на выезде, у нас есть травмированные, и, к сожалению, появились заболевшие — видимо, в команде какой-то вирус, участие в матче некоторых игроков под вопросом. Но, сколько бы нас ни было — мы будем стараться сделать все, чтобы результат был положительным", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Базаревича.

Игра между «Самарой» и «Пармой» пройдет сегодня, 2 декабря. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4960
БК Самара
Сергей Базаревич
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