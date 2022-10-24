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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:08

Базаревич — о предстоящем матче с «Зенитом»: «Нам будет сложно — но мы постараемся»

Алина Савинова
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич в преддверии матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» поделился мнением о сопернике.

«Зенит» — победитель Единой Лиги прошлого сезона. Понятно, что они фавориты и в этом сезоне. Они выиграли свой турнир, Кубок В. Кондрашина и А. Белова, потом они выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ... Да, в команде поменялись иностранцы, но весь российский костяк остался, играет с Хавьером Паскуалем уже третий сезон. Поэтому нам будет сложно — но мы постараемся", — приводит слова Базаревича пресс-служба официального сайта клуба.

«Самара» сыграет с «Зенитом» сегодня, 24 октября. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент команда Базаревича занимает 6-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (6 очков). «Зенит», набрав на 1 очко больше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4864
БК Зенит
БК Самара
Сергей Базаревич
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