«Бешикташ» и «Фенербахче» станут участниками Суперкубка Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что «Бешикташ» и «Фенербахче» сыграют в Суперкубке.

Также в турнире примут участие шесть лучших команд по итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и московский МБА.

Кущенко отметил, что «Фенербахче» является постоянным участником турнира с большим количеством поклонников, а «Бешикташ» — команда Еврокубка, которая также всем известна на международной арене.

«Надеемся, что в Москве на «ВТБ-Арене» все увидят и услышат знаменитых турецких болельщиков, которые всегда активно поддерживают свои команды на выездах», — цитирует Кущенко ТАСС.

Он также поблагодарил прошлых участников суперкубка сербские «Мегу» и «Партизан», подчеркнув, что в этом году уровень зарубежных команд не хуже.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве. Турнир носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является «Зенит».