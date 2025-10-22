Видео
Единая лига ВТБ.
22 октября, 19:22

«БЕТСИТИ Парма» победила «Самару» в Единой лиге ВТБ

Руслан Минаев

«БЕТСИТИ Парма» дома обыграла «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:81.

У хозяев самым результативным игроком стал Террелл Картер — 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Дмитрий Чебуркин — 27.

«БЕТСИТИ Парма» одержала четвертую победу подряд и занимает четвертое место в таблице чемпионата. «Самара» проиграла шестой матч подряд — последнее место в таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — «Самара» — 103:81 (30:25, 22:16, 28:26, 23:14)

22 октября. Пермь. «УДС Молот».

БК Парма (Пермь)
БК Самара
