«БЕТСИТИ Парма» победила «Самару» в Единой лиге ВТБ

22 октября, 19:22
«БЕТСИТИ Парма» дома обыграла «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:81.
У хозяев самым результативным игроком стал Террелл Картер — 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Дмитрий Чебуркин — 27.
«БЕТСИТИ Парма» одержала четвертую победу подряд и занимает четвертое место в таблице чемпионата. «Самара» проиграла шестой матч подряд — последнее место в таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — «Самара» — 103:81 (30:25, 22:16, 28:26, 23:14)
22 октября. Пермь. «УДС Молот».