Бэйкон о призе MVP Единой лиги ВТБ в марте: «Прежде всего, спасибо Всевышнему»

Лидер «Зенита», атакующий защитник Дуэйн Бэйкон прокомментировал получение награды MVP марта в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего, спасибо Всевышнему, а также спасибо моим товарищам по команде и тренерам. У меня не было бы этой награды, если бы эти ребята не верили в меня. Мы проделали большую работу и нам еще многое предстоит сделать. Давайте продолжать. Спасибо, Единая лига ВТБ», — цитирует Бэйкона пресс-служба сине-бело-голубых.

В марте Бэйкон набирал 18,8 очка, 3,8 подбора, 1,1 передачи, 0,8 перехвата, 17,4 балла эффективности. В первом месяце весны «Зенит» выиграл 8 из 8 матчей, в том числе победив прямых конкурентов: «Локомотив-Кубань» (92:89) и ЦСКА (81:77).