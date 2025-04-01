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Единая лига ВТБ. Новости

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Единая лига ВТБ

1 апреля, 21:15

Бэйкон о призе MVP Единой лиги ВТБ в марте: «Прежде всего, спасибо Всевышнему»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лидер «Зенита», атакующий защитник Дуэйн Бэйкон прокомментировал получение награды MVP марта в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего, спасибо Всевышнему, а также спасибо моим товарищам по команде и тренерам. У меня не было бы этой награды, если бы эти ребята не верили в меня. Мы проделали большую работу и нам еще многое предстоит сделать. Давайте продолжать. Спасибо, Единая лига ВТБ», — цитирует Бэйкона пресс-служба сине-бело-голубых.

В марте Бэйкон набирал 18,8 очка, 3,8 подбора, 1,1 передачи, 0,8 перехвата, 17,4 балла эффективности. В первом месяце весны «Зенит» выиграл 8 из 8 матчей, в том числе победив прямых конкурентов: «Локомотив-Кубань» (92:89) и ЦСКА (81:77).

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