БК «Самара» может изменить юрлицо и назначить нового руководителя

Как стало известно «СЭ», исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области Алексей Ягунов может стать новым руководителем «Самары».

На посту главы клуба Ягунов сменит Камо Погосяна, который долгое время занимает должность президента.

Предполагается, что клуб будет зарегистрирован под новым юридическим лицом. Насколько это осуществимо по ходу сезона, — вопрос к РФБ и Единой лиге ВТБ. Однако существующая ситуация явно попадает под определение форс-мажорной и требует тщательного изучения. Есть и второй вариант — смена учредителей существующего юрлица, но в этом случае на плечи нового руководства лягут долги организации.

Останется ли в новой структуре «Самары» Погосян, пока неизвестно. При нем клуб получал высокие оценки от РФБ. В 2019 году «Самара» была награждена «за самую эффективную клубную «пирамиду», в 2020-м — «за эффективную клубную систему развития баскетбола и продвижение клуба в соцсетях», в 2024-м — «за развитие женского баскетбола». По итогам прошлого сезона «Самара» заняла третье место в маркетинговом чемпионате Лиги ВТБ.

Клуб был основан в 1977 году, в Лиге ВТБ выступает с сезона-2022/23.