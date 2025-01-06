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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:35

Болельщики выбрали первых восьмерых игроков на Матч звезд Единой лиги ВТБ-2025

Алина Савинова
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Стали известны имена первых восьми игроков, который выступят в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2025.

Участники определились по итогам голосования болельщиков, которое определяло двух российских и иностранных игроков в переднюю и заднюю линии.

«Хозяева», задняя линия:
Дмитрий Хвостов, «Пари НН»;
Вячеслав Зайцев, «Уралмаш».

«Хозяева», передняя линия:
Александр Гудумак, «Локомотив-Кубань»;
Илья Попов, «Самара».

«Гости», задняя линия:
Джеремайя Мартин, «Уралмаш»;
Алекса Аврамович, ЦСКА.

«Гости», передняя линия:
Ройс Хэмм, «Парма»;
Джавонте Даглас, «Уралмаш».

Еще восемь игроков выберут представители СМИ, которые будут голосовать до 13 января. 20-го числа Единая лига ВТБ определит восемь последних баскетболистов для участия в Матче звезд.

Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля 2025 года. Баскетбольный Матч звезд проводится в России с 2017 года.

Источник: https://t.me/vtbleague/15129
Баскетбол
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