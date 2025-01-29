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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:05

Больше половины генменеджеров считают, что ЦСКА защитит чемпионский титул в Лиге ВТБ

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Семь генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ (из 12) уверены, что Кубок Белова выиграет ЦСКА. Напомним, что московский клуб является действующим чемпионом турнира — в финале прошлого сезона команда Андреаса Пистиолиса обыграла УНИКС (4:1 — в серии).

По одному голосу руководителей клубов получили «Зенит» и УНИКС. Еще три генменеджера воздержались от ответа в этой номинации.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев. Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

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БК ЦСКА
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