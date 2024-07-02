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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:41

Боян Дублевич перешел из «Зенита» в «Сарагосу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Черногорский центровой Боян Дублевич покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний баскетболист стал игроком «Сарагосы». Он заключил с испанским клубом контракт по схеме «2+1».

Дублевич перешел в «Зенит» летом 2023 года и вместе с сине-бело-голубыми стал обладателем Суперкубка и бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

В завершившемся сезоне лиги ВТБ спортсмен принял участие в 30 матчах, в среднем набирая 9 очков, 4,5 подбора и 1,4 передачи за игру.

БК Зенит
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